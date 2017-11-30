Şişko Nuri Sıtkı Sezgin isyan etti

Sanatın ve sanatçının eski yıllarda olduğunu belirten Şişko Nuri lakaplı Sıtkı Sezgin, şimdilerde sanattan eser kalmadığına dikkat çekti.

"SANAT BU DEĞİL"

Sezgin, “Televizyon kanalında yayınlanan birkaç dizi dışında tüm diziler rezalet. O onun arkadaşını alıyor, diğeri diğerinin arkadaşıyla sevgili oluyor. Konular hep aynı tonda ilerliyor. Sanat bu değil. Yeşilçam’ı düşünerek söylemek gerekirse, Yeşilçam’da yapılan eserler şimdiki duruma göre daha çok aranan eserlerdir.

"GENÇ KIZLARA KÖTÜ ÖRNEK"

Kemal Sunal olsun, Adile Naşit olsun veya Münir Özkul filmleri olsun, şimdilerde bile zevkle tekrar tekrar izleniyor. Şimdiki yayınlanan diziler ise rezaletin son perdesi diyebilirim. Sanat yapılıyor deniliyor ancak genç kızlarımıza kötü örnek olacak şeyler yayımlanıyor.” dedi.