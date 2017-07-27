Şişli Belediyesi önündeki eylem sürüyor

Kendilerini istihdam eden ve Şişli Belediyesi'ne taşeron hizmeti veren firmanın, yapılacak yeni ihaleye alınmayacağını öne sürerek, 24 Temmuz Pazartesi günü eyleme başlayan işçiler, Şişli Belediyesi binası önündeki bekleyişlerine devam ediyor.

DİSK İstanbul Temsilcisi Adil Çiftçi, DİSK yöneticileri ile CHP Genel Başkan Yardımcıları ve Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü arasında Ankara'da yapılan görüşmelerden henüz kesin bir sonuç çıkmadığını, görüşmeler sonlanana kadar işçilerin eyleme devam edeceğini söyledi.

"SOKAĞI ÇÖPE BOĞMAK İSTEMİYORUZ"

Taleplerinde ısrarcı olduklarını dile getiren Çiftçi, "İş bırakma eylemlerini parça parça yapıyoruz. Sokağı çöpe boğmak, insanların sağlığını tehlikeye atmak istemiyoruz. Biz müzakere masasındaki devamlılığımızı sürdürüyoruz ve oradan çıkacak neticeye göre de tavrımızı belirleyeceğiz." dedi.

Çiftçi, İstanbul'dan Ankara'ya yapılması planlanan yürüyüşün de görüşmeler sürdüğü için henüz başlatılmadığını belirterek, "Görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkmazsa yöneticilerimiz ve şube başkanlarımızla alacağımız karar neticesinde eylem ve etkinliklerimize devam edeceğiz." diye konuştu.