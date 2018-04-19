Şişli Etfal'de bir kişi 6. kattan atladı

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin göz polikliniği binasının 6. kattan atladı. Metrelerce yükseklikten acil servis bölümünün çatı kısmına düşen kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

METRELERCE YÜKSEKTEN ATLADI

Camdan bir kişinin sarktığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Bir süre sonra camdaki kişi kendini metrelerce yükseklikten aşağıya bıraktı. Acil servis binasının çatısındaki beton zemine düşen kişiye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ağır yaralanan kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

GÜVENLİKTEN BASINA MÜDAHALE

Hastanenin güvenlik görevlileri ise olay yerine gelen basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalıştı. Bunun üzerine hastanedeki vatandaşlar ise güvenlik görevlilerine tepki gösterdi.

"KELİME-İ ŞEHADET GETİREREK ATLADI"

Olayın görgü tanığı Kıymet Demir, "Camdaki kişinin istekleri vardı hastaneden. Eğer isteklerim yerine getirilmezse atlarım diyordu. 20 dakika boyunca buradaki insanlar atlamaz diye seyrettiler.Daha sonra camdaki kişi şehadet getirerek kendini aşağıya bıraktı." dedi.

"KİMSE UMURSAMADI"

Başka bir görgü tanığı Mustafa Aktaş ise "25-30 yaşlarında bir kişi cama çıkmıştı. Kimse bakmıyordu. Güvenlikçilerin hiçbiri umursamıyordu. Hastanedeki kişiler ise camlardan bakıyordu. Daha sonra besmele çekip Kelime-i Şehadet getirerek kendini aşağıya bıraktı." dedi.