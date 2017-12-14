Şişli'de 5 katlı binada yangın

Harbiye, Çayırı Sokak No:53 'de bulunan 5 katlı bir binanın çatısında saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını görenler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

YARALI VE CAN KAYBI YOK

Bir apartman sakini, "Saat 04.15 gibi zil çalmaya başladı. 'Duman çıkıyor' diye uyardılar. Sonra ben de gördüm alev var, duman var. Diğer insanları da dışarı çıkardık. Yaralı ve can kaybı yok, herkes çıktı" dedi.

Binalarında yangın çıkan bazı vatandaşların telefonlarıyla video çektiği görülürken yangının çıkış sebebi araştırılıyor.



