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Şişli'de apartmanın kolonu çatladı sokakta kaldılar

Şişli’de bir apartmanın kolonunun çatladı. Çatlayan kolon yıkılma korkusuna neden olurken vatandaşlar sokakta kaldı.

İHA | 19.10.2018 - 03:46..
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Şişli Ferikköy Mahallesi Beyzade Sokak’ta bulunan 8 katlı apartmanın girişinde bulunan marketin içinde ki kolon henüz bilinmeyen bir nedenle çatladı. Çatlama sırasında çıkan gürültü vatandaşları sokağa döktü.

Şişli'de apartmanın kolonu çatladı sokakta kaldılar


4 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Çevrede ki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve zabıta ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, kolonu çatlayan binanın yıkılma ihtimaline karşı çevresinde bulunan dört binayı tahliye etti. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, kolon üzerinde incelemelerde bulundu.

Şişli'de apartmanın kolonu çatladı sokakta kaldılar


MÜHENDİSLER İNCELEME YAPTI

İtfaiye ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı mühendis, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemelerde binanın yıkılma ihtimaline karşı bina sakinlerinin şu an için eve girmelerinin tehlikeli olacağı öğrenildi. Bina sakinlerinden Metin Çelik, otururken çatlama sesleri duyduğunu belirtti.

Şişli'de apartmanın kolonu çatladı sokakta kaldılar

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