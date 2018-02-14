Şişli’de araç iş yerine daldı

Mardin'de bir kadın silahlı saldırıda bir kişiyi yaraladı

Abdülhamid'le ilgili hazırlanan en kapsamlı sergi açıldı

1 Fransa'da tecavüz davasında rıza yaşına tepkiler 11 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz eden sanığın yargılandığı davada savcılığın "rıza vardı" sonucuna varması tepki çekti

2 'Heretikler' kitabı okurlarla buluştu Eğlenceli ve aydınlatıcı çizimler ile samimi, akıcı ve içten anlatımı bir araya getirmeyi başaran, Alfa Yayınları’ndan çıkan 'Heretikler' bize dönemin tarihinin ve felsefesini anlatıyor.

3 AKM'nin yıkılması için keşif çalışmaları yapılıyor Yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM) projesi kapsamında yeniden yapılması planlanan AKM'nin yıkımı için keşif çalışmasına başlandı.

4 İki oğlu da böbrek hastası olan babanın zor seçimi Mersin'de, böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören iki oğlundan birine böbreğini verecek olan baba, sevinç ve hüznü bir arada yaşıyor.

5 Valbuena'ya 8 milyon euroluk teklif Çin ekiplerinden Beijing Renhe'nin Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Valbuena'ya 8 milyon euroluk teklif yaptığı ifade edildi.

6 Dolar ve euroda son durum İstanbul serbest piyasada dolar 3,8070 liradan, euro 4,7140 liradan güne başladı.