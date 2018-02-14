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Şişli’de araç iş yerine daldı

Şişli’de direksiyon başında epilepsi krizi geçiren vale cip ile telefon bayisine girdi.

İHA | 14.02.2018 - 08:53..
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Olay, Şişli Teşvikiye Mahallesi Güzelbahçe Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, epilepsi hastası olduğu öğrenilen sürücü direksiyon başındayken kriz geçirdi.

Şişli’de araç iş yerine daldı

TELEFON BAYİSİNE DALDI

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda 34 NH 4542 plakalı otomobil bir telefon bayisine daldı. Durumu görenler hemen sürücünün yardımına koştu. Hafif şekilde yaralanan sürücü çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Şişli’de araç iş yerine daldı

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem aldı. Araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken işyerinde maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan bir kadının, hastaneye girerken lüks cipi otoparka çekmesi için anahtarı valeye teslim ettiği öğrenildi.

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