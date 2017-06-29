Şişli'de banka soygunu

Sıracevizler Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinde bugün saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, eşofman giymiş şapkalı ve maskeli bir kişi banka şubesine geldi. Daha sonra belindeki tabancayı çıkaran soyguncu, vezne görevlisine silahını doğrulttu.

100 BİN LİRAYI ALIP KAÇTI

Vezne görevlisinden paraları çantaya koymasını isteyen soyguncu daha sonra 100 bin lirayı alıp bankadan uzaklaştı. Olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat polisi geldi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, caddelerde soyguncuyu yakalamak için uygulama başlattı.

























