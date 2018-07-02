taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.520
USD
4,6048
EURO
5,3695
ALTIN
185,25
PETR
78,1400

Şişli'de bir kadının evinden cephanelik çıktı

İstanbul'un Şişli ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonda ev, araç, kişi ve iş yerleri didik didik arandı. Aramalarda bir kadının evinde 6 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

DHA | 02.07.2018 - 07:28..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün öğlen saatlerinde Kuştepe'ye helikopter ve özel harekat destekli  asayiş operasyonu düzenledi. Mahalleye baskın yapan polis ekipleri şüpheli görülen kişiler durdurularak üst araması ve GBT kontrolü yaptı.

Şişli'de bir kadının evinden cephanelik çıktı

'ATEŞ DÜŞÜRÜCÜ' BEYZBOL SOPASINA EL KONULDU

Sokak aralarında seyir halindeki araçlarda durdurulup sürücüler ve araçlarda arama yapıldı. Şüpheli görülen bir araç içerisinde bulunan 'Ateş düşürücü' yazılı beyzbol  sopasına el konuldu.

Şişli'de bir kadının evinden cephanelik çıktı

KAHVEHANE DİDİK DİDİK ARANDI

Mahalledeki bir kahvehaneyede giren polis ekipleri buradaki kişilerin üzerinde ve kahvehanede aranmadık yer bırakmadı. Sokakta şüpheli görülen kadınlarda GBT ve üst aramasında geçirildi. Asayiş operasyonuna polis helikopteri de havadan destek verdi.

Şişli'de bir kadının evinden cephanelik çıktı

HER YERDE BİR SİLAH BULUNDU

Özel harekat polisleri eşliğinde daha önceden tespit edilen bir kadının oturduğu evde arama yapan polis ekipleri evin çeşitli yerlerinde gizlenmiş ruhsatsız biri av tüfeği 6 adet pompalı tüfek 23 dolu fişek ve 3 şarjör ele geçirdi. Kadın polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Şişli'de bir kadının evinden cephanelik çıktı

POLİS HELİKOPTERİ HAVADAN DESTEK VERDİ

Polis helikopterinin de destek verdiği  operasyonda 6 adet ruhsatsız  uzun namlulu silah, 2 adet ruhsatsız tabanca, bir miktar uyuşturucu madde, 23 dolu fişek, çok sayıda kesici ve delici alete el konurken 2'si kadın toplam 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğünün ilçe genelindeki operasyonlarının devam edeceği öğrenildi.

Şişli'de bir kadının evinden cephanelik çıktı



Şişli'de bir kadının evinden cephanelik çıktı



Şişli'de bir kadının evinden cephanelik çıktı



Şişli'de bir kadının evinden cephanelik çıktı



Şişli'de bir kadının evinden cephanelik çıktı



Şişli'de bir kadının evinden cephanelik çıktı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Burak Satıbol verdiği kilolarla şaşırttı

Burak Satıbol verdiği kilolarla şaşırttı

19
İsrail 12 yaşındaki çocuk için ev bastı

İsrail 12 yaşındaki çocuk için ev bastı

25
Çanakkale'de takı paylaşımı nedeniyle gelin yaralandı

Çanakkale'de takı paylaşımı nedeniyle gelin yaralandı

57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçim mesaisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçim mesaisi

106
Buse Narcı Bodrum'da güneşleniyor

Buse Narcı Bodrum'da güneşleniyor

14
Almanya'da kriz patlak verdi; Seehofer istifa edecek

Almanya'da kriz patlak verdi; Seehofer istifa edecek

20
FETÖ tutuklusu eski emniyet müdürü hayatını kaybetti

FETÖ tutuklusu eski emniyet müdürü hayatını kaybetti

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM