Şişli'de bir veteriner ve çalışanı zehirlenmiş halde bulundu

İstanbul Şişli'de saat 00:00 sularında veteriner kliniği sahibi Selçuk Çömlek ve çalışanı baygın halde görüldü. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri zehirlenme tehşisi koydu.

ALT KATTA YAPILAN BOYA İŞLEMİNDE ŞÜPHELENİLDİ

Veteriner kliniğinin alt katına giren bir kişi iş yeri sahibi Selçuk Çömlek ve çalışanını baygın halde buldu. İçeri giren kişi durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralılar çevrede bulunan hastanelerin yoğun bakımına kaldırıldı.

Zehirlenme olayının alt katta yapılan boyamadan kaynaklandığı iddia edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.