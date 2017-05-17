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Şişli'de boş kalan dükkanları Suriyeliler kiraladı

Şişli Osmanbey'de boş kalan dükkanlar Suriyeliler tarafından talep görüyor.

17.05.2017 - 13:06
  1. Haberler
  2. Emlak

Osmanbey'de uzun bir süredir boş olan dükkanlar, Suriyeliler tarafından kiralanıyor. İşletmesini de üstlenen Suriyelilerin Osmanbey'de açtığı dükkanların sayısı çoğaldı.

Şişli'de boş kalan dükkanları Suriyeliler kiraladı

BÖLGEDE BİRÇOK DÜKKAN KİRALIK

Osmanbey Tekstilci İş Adamları Derneği (OTİ- AD) Başkanı İlker Karataş, Osmanbey'de birçok dükkanın kiralık olduğunu belirtti.

Şişli'de boş kalan dükkanları Suriyeliler kiraladı

"CİDDİ ANLAMDA YER KİRALADILAR"

Karataş Suriyelilerin de durumuna dikkat çekerek, "Rakamlar çok yüksekti. Sonra rakamlar aşağıya düştü, her yer boştu. Yüzde 50’ye yakın fiyatlarda düşüş var. Şimdi nispeten biraz doluluk var ama nedeni hem kiraların düşmesi, hem de Suriyeliler. Türkiye’ye gelen Suriyelilerden sermaye sahipleri var. Osmanbey sokaklarında şimdi onları görüyoruz. Boş mağazaların bazılarını onlar tuttu. Ciddi anlamda yer kiraladılar.” dedi.

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