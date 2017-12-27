Şişli'de de yılbaşı kutlamalarına izin verilmedi

Şişli Belediyesinin ilçede düzenlemek istediği yılbaşı kutlamaları, Şişli Kaymakamlığı tarafından onaylanmadı.
Şişli Kaymakamalığının kutlamalar için iptal gerekçesi güvenlik olarak açıklandı.
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TAKSİM VE BEŞİKTAŞ'A DA YILBAŞINDA İZİN YOK
Geçtiğimiz günlerde Taksim'de yılbaşı kutlaması olmayacağını açıklayan Beyoğlu Emniyet Müdürü İsmail Kılıç, "Toplanmalara izin verilmeyecek. İstiklal Caddesi ile Taksim Meydanı'na girişlerde Karaköy, Cihangir ve Talimhane ile Tarlabaşı'ndan girişlerde önlemler alınacak." demişti.
Dün de, aynı şekilde Beşiktaş Kaymakamlığı, Beşiktaş Belediyesinin yılbaşı kutlamalarına ‘güvenlik’ gerekçesiyle izin vermediğini açıklamıştı.