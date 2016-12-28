Şişli'de genç kıza tecavüz eden zanlı tutuklandı

Dün gece saatlerinde Şişli'de evine doğru giden üniversite öğrencisi A.Ç'yi takip eden saldırgan, genç kızın cep telefonunu almak için yolunu kesti.

TECAVÜZ EDİP, TELEFONUNU ÇALMIŞTI

Kızın direnmesi sonucu saldırgan genç kızı 4 metrelik duvardan iterek cami avlusuna düşmesine neden oldu. Düşmenin etkisiyle baygınlık geçiren genç kıza tecavüz eden saldırgan, cep telefonunu da alıp olay yerinden kaçmıştı.

TUTUKLANDI

Emniyet ekiplerinin kısa sürede yakaladığı Moğolistan uyruklu zanlı Tuvshınbayaz E., bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.