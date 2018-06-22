Şişli Piyalepaşa Bulvarı bağlantı yolunda saat 15.30 sıralarında, İtfaiye Komuta Merkezi’ne bir hayvanın mahsur kaldığı ihbarı geldi. İhbar üzerine Şişli İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekip, değerlendirmek üzere yola çıktı.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Gruptan çıkan itfaiye aracı şoförü, bağlantı yoluna geldiği esnada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybeden araç devrildikten sonra refüjü aşarak yan yattı.
Şişli’de göreve giden itfaiye aracı devrildi VİDEO
MESLEKTAŞLARINI KURTARMAK İÇİN İTFAİYE EKİPLERİ GELDİ
Kazada 3 itfaiye eri araç içerisinde sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın içerisinde sıkışan 3 meslektaşını yaptıkları çalışma sonrasında kurtardı.
Sedyeye konulan yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Vatandaşlar da olanı biteni izleyerek cep telefonlarına kaydetti. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.