Şişli’de göreve giden itfaiye aracı devrildi

Hakem Brezilya maçında penaltı verdi VAR iptal etti

1 Son bir haftada 87 terörist öldürüldü Türk Silahlı Kuvvetlerince 15-21 Haziran'da Şırnak ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 87 terörist etkisiz hale getirildi.

2 Neymar'ın sevinç gözyaşları Dünya Kupası'nda Kosta Rika'yı son dakika golleriyle deviren Brezilya'da, takımın yıldızı Neymar maç sonunda gözyaşlarını tutamadı

3 Cumhurbaşkanı bedelli askerlik bekleyenlere müjdeyi verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinden sonra bedelli askerlik dosyasının masasında olacağını söyledi.

4 Başka kadınların öyküleri: Külkedisi Manifestoları Büyük işler başarmamış, ama prenses de olmamış; yine de halinden memnun, genç yaşlı, yaşlı genç kadınlara ait yaşanmışlıklar…

5 Yeni Karaköy İskelesi'nde seferler başladı Karaköy İskelesi'nin yerine yapılan akıllı yüzer iskelede ilk seferler bu sabah 06.20 itibariyle başladı.

6 Üçüncü Havalimanı çevreci olacak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Öztürk, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk inişini yaptığı 3. Havalimanı'nın çevreci özellikleri ile ilgili detayları sosyal medya hesabından paylaştı.