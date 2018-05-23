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Şişli’de park yeri kavgası: 1 yaralı

İstanbul Şişli’de park yasağı uyarı levhası olmasına rağmen park yerini paylaşamayan iki esnaf arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı.

İHA | 23.05.2018 - 09:33..
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Olay, dün saat 11.30 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi Çifte Cevizler Caddesi üzerinde bir iş yerinin önünde meydana geldi. İddiaya göre Sait D. isimli esnaf, park yasağı tabelası olmasına rağmen Selim K. isimli esnafın dükkanının önüne aracını park etti.

BACAĞINDAN BIÇAKLADI

Bunun üzerine Selim K., Sait D.’yi dükkanın önüne park etmemesi konusunda uyardı. Uyarılara aldırış etmeyerek aracını dükkanın önüne park eden Sait D. ile Selim K. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi sonucu çıkan kavgada Sait D. Selim K.,’yı bacağından bıçakladı. Selim K., aldığı bıçak darbesiyle yere yığıldı. Saldırıyı gerçekleştiren Sait D. ise yan tarafta bulunan iş yerinin içine kaçtı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Selim K.’yı çevredeki bir hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de iş yerine kaçan zanlıyı yakaladı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

"İLLA BİZ BURAYA PARK EDECEĞİZ"

Bıçaklı kavgayı anlatan Ersin Özkan, "Araç içerisinde bulunan şahıslar kendisini uyaran adama ’illa biz buraya park edeceğiz’ diyerek saldırmış. Bu kişiler burada birbirlerini tanıyorlar. Olay park kavgasından çıkıyor. Bıçaklanan taraf çekin arabanızı buradan diyor, buraya biz park edeceğiz diyor. Diğer arkadaş da hayır çekmeyiz diyor. Ondan sonra saldırıyorlar. Saldırdıktan sonra da aracı park eden arkadaş bıçaklama olayını gerçekleştiriyor" dedi.

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