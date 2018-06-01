Şişli'de polise küfür eden taksici yakalandı

Şişli Aytekin Kotil Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, trafik kontrolü yapan trafik polisi TFP 94 plakalı taksi şoförünü durdurup evraklarını istemişti.
Buna kızan taksici polis memuruna küfür ederek, tehditler savurmuştu. Taksiciyi vatandaşlar durdururken, olay kameralara yansımıştı.
SERBEST BIRAKILDI
Olayın ardından plakası alınan taksici ile ilgili çalışma başlatıldı.
Taksi şoförü E.V. yine Şişli’de bir alışveriş merkezinin önünde beklerken polis tarafından gözaltına alındı. Hakkında görevli memura mukavemet, hakaret, tehdit, görevini yapmasını engellemek suçlarından adli işlem yapılan E.V. ‘ye 470 TL idari para cezası uygulanarak serbest bırakıldı.