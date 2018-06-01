Şişli'de polise küfür eden taksici yakalandı

Aracındaki yangını söndürmek için yaptıkları tepki gördü

Şehir hastaneleri ile ilgili yalan haber yapan Fatih Portakal'a yanıt, Mersin Sağlık Müdürü'nden geldi. Bahçacı, "12 bin 400 personelimiz ile 2 milyon vatandaşımıza hizmet veriyoruz" dedi.

S&P, Deutsche Bank'ın uzun vadeli kredi notunu "A-"den "BBB+"ya düşürdü, not görünümünü ise "durağan" olarak belirledi.

13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi amaçlanan "İmar Barışı" düzenlemesinin usül ve esaslarının belirleneceği yönetmeliğin Ramazan Bayramı öncesi çıkarılması planlanıyor.

Her yaştan kadın ve erkeğin problemi olan göz kapağı düşüklüğü, artık ameliyatsız tedavi edebiliyor.

Emekli Sandığına bağlı emekliler bugün maaşlarını aldı. 12 milyon emeklinin merakla beklediği bin liralık bayram ikramiyesi de 7-8 Haziran'da ödenecek.

1 Erdoğan sahurda öğrencilere misafir oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter üzerinden kendisini kaldığı yurda davet eden genç öğrenciyi kırmadı. Erdoğan, sahurunu Ankara'da öğrencilerle birlikte yaptı.

2 Fatih Portakal'ın şehir hastaneleriyle ilgili yalan haberi Şehir hastanelerinin çok büyük olmasından şikayetçi olan sunucu Fatih Portakal'ın, bunun ispat etmek için yalan haber yaptığı ortaya çıktı.

3 ABD'de Alman oto üreticilerine vergi kâbusu ABD'de ithalata getirilecek vergilendirmeler özellikle ABD'de faaliyet gösteren Alman otomobil firmalarını korkutuyor. Mercedes, BMW ve Volkswagen vergilendirme dedikodularıyla borsada değer kaybetti.

4 Trump Alman Mercedes'e savaş açtı ABD Başkanı Trump, “New York’un 5. Caddesi’nde tek bir Mercedes kalmayıncaya kadar onlarla mücadele edeceğim” dedi.

5 ABD vergi kararıyla AB'yi de karşısına aldı Trump, ithal çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergileriyle Avrupa Birliği'nin de tepkisini çekti. Yeni vergi kanunu, haziran ayının başından itibaren AB, Kanada ve Meksika'ya da uygulanacak.

6 Ali Koç: Adaylık kararım aptalca olabilir Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, yaklaşan seçim öncesi ilginç bir açıklama yaptı. Koç, "Adaylık hayatımda verdiğim en aptalca bir karar olabilir" şeklinde konuştu.