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Şişli'de polisten kaçan otomobil kaza yaparak durabildi

Şişli'de polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.

18.11.2017 - 09:36
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Yaklaşık yarım saat süren kovalamaca sonucunda otomobil taksiye çarparak durabildi. Sürücü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şişli'de polisten kaçan otomobil kaza yaparak durabildi

Olay, Şişli Feriköy Mahallesi, Bozkurt Caddesi üzerinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Rumeli Caddesi üzerinde uygulama yapan polis ekipleri Abdullah Furkan Kartal yönetimindeki 34 LP 5756 plakalı otomobilden şüphelenerek durdurmak istedi.

'DUR' İHTARINA UYMAYARAK KAÇMAYA BAŞLADI

İçinde 2'si kadın 3 kişinin bulunduğu otomobil polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile kaçan sürücü arasında kovalamaca yaşandı.

Şişli'de polisten kaçan otomobil kaza yaparak durabildi

TAKSİYE ÇARPARAK DURABİLDİ

Yaklaşık yarım saat süre kovalamacanın ardından otomobil Bozkurt Caddesi'nde bir taksiye çarptı. Kaza sonrası otomobilde bulunan 2 kadın araçtan inerek yaya olarak kaçtı. Sürücü Kartal, polis ekipleri tarafından göz altına alınarak Feriköy Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Otomobilde yapılan incelemelerde aracın arka koltuğunda mermi kovanı bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şişli'de polisten kaçan otomobil kaza yaparak durabildi

Şişli'de polisten kaçan otomobil kaza yaparak durabildi

Şişli'de polisten kaçan otomobil kaza yaparak durabildi

Şişli'de polisten kaçan otomobil kaza yaparak durabildi

Şişli'de polisten kaçan otomobil kaza yaparak durabildi

Şişli'de polisten kaçan otomobil kaza yaparak durabildi

Şişli'de polisten kaçan otomobil kaza yaparak durabildi

Şişli'de polisten kaçan otomobil kaza yaparak durabildi

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