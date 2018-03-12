taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.261
USD
3,8387
EURO
4,7226
ALTIN
162,74
PETR
65,1700

Şişli'de sanal kumarhane baskını

İstanbul'da Şişli'de emniyet ekipleri, internetten kumar oynatanlara karşı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

DHA | 12.03.2018 - 16:01..
  1. Haberler
  2. İç Haber

İstanbul Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir adreste internet üzerinden kumar oynatıldığını ihbarları üzerine operasyon başlattı.

SANAL KUMARA GEÇİT YOK

Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri Halaskargazi Caddesi'nde bulunan home ofis olarak kiralanan bir adrese baskın düzenledi. Yapılan baskında polis ekipleri sanal kumarhane ile karşılaştı.

Polis ekipleri adreste F.Ö. ile kumar oynamaya gelen C.N. ve A.K. isimli kadınlar yakalanarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 13 monitör, 11 harddisk, 9 bilgisayar kasası ve hesap defteri ele geçirildi.

Şişli'de sanal kumarhane baskını

KAPIDAKİ MÜHRÜ SÖKEREK FAALİYETE DEVAM ETMİŞ

Polis ekiplerinin sanal kumarhaneye yaklaşık 2 ay önce baskın düzenleyerek mühürlediği öğrenildi. Home ofisi kiralayan F.Ö.'nün bir süre önce kapıdaki mührü sökerek yeniden kumar oynatmaya başladığı belirtildi. F.Ö. hakkında ise 'Kumar oynatmaya yer ve imkan sağlamak' ve 'Mühür bozma' suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk etti. Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerden C.N. ve A.K. hakkında kumar oynamak suçundan kabahatler kanununa göre işlem yapılarak para cezası verildi.

Şişli'de sanal kumarhane baskını

Şişli'de sanal kumarhane baskını

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Gaziantep'te 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Gaziantep Nizip'te polis tarafından durdurulan araçta binlerce gümrük kaçağı paket sigara bulunurken, sürücü gözaltına alındı.
e-Devlet'ten artık vasiyet de sorgulanabilecek
Son günlerde büyük bir atılım yaparak birçok hizmeti vatandaşa sunan e-Devlet'te şimdi de vasiyetname sorgulanabilecek.
Tavuk çiftliğinde çıkan yangında 22 bin civciv telef oldu
Elazığ’da bir tavuk çiftliğinde çıkan yangında 22 bin civciv yanarak öldü.
Mardin'de keşfedilen bitki türüne Sancar'ın adı verildi
Türkiye'nin bazı yerlerinde süt otu olarak bilinen "Polygala" cinsinin Mardin'de keşfedilen türü, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın adını taşıyacak.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Düşen jette hayatını kaybedenlerden 2'si hamileydi

Düşen jette hayatını kaybedenlerden 2'si hamileydi

117
Afrin'den kaçışlar hızlandı

Afrin'den kaçışlar hızlandı

140
İran'da düşen jet uçağında teknik arıza şüphesi

İran'da düşen jet uçağında teknik arıza şüphesi

87
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan mevkidaşına cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan mevkidaşına cevap verdi

84
Türk bayrağını indirmek isteyen kişi gözaltına alındı

Türk bayrağını indirmek isteyen kişi gözaltına alındı

234
İsmail Küçükkaya canlı yayında Bozkurt yaptı

İsmail Küçükkaya canlı yayında Bozkurt yaptı

130
Terör destekçileri İngiltere'yi karıştırdı

Terör destekçileri İngiltere'yi karıştırdı

128
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM