taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.869
USD
4,4672
EURO
5,2190
ALTIN
186,99
PETR
77,8600

Şişli'de silahlı kavga

İki grup arasında sözlü başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü, 1 kişinin bacağından vuruldu.

DHA | 31.05.2018 - 00:41..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Okmeydanı'nda bulunan Fatma Girik Parkı'nda saat 23:00 sıralarında meydana gelen olayda,parkta bulunan iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda silahlar ateşlendi. Ferhat D.'nin bacağından vurularak yaralandığı kavganın ardından saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Şişli'de silahlı kavga

Şişli'de silahlı kavga VİDEO

POLİSi SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Ferhat D. ambulansla Okmeydan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi alırken yerde çok sayıda boş kovan bulundu. Polis, saldırganları yakalamak için operasyonlarını sürdürüyor.

Şişli'de silahlı kavga



Şişli'de silahlı kavga

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Aziz Yıldırım: Son kongrem olacak

Aziz Yıldırım: Son kongrem olacak

139
Muharrem İnce: Beni hafız yapacaklardı

Muharrem İnce: Beni hafız yapacaklardı

39
Gemide rahatsızlanan kişiye TSK helikopteri yetişti

Gemide rahatsızlanan kişiye TSK helikopteri yetişti

5
Belçika’daki terör saldırısını DEAŞ üstlendi

Belçika’daki terör saldırısını DEAŞ üstlendi

7
Diyarbakır'da bir tona yakın kubar esrar yakalandı

Diyarbakır'da bir tona yakın kubar esrar yakalandı

3
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

12
81 yaşındaki yaşlı adam hastanenin 3. katından atladı

81 yaşındaki yaşlı adam hastanenin 3. katından atladı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94