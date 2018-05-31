Okmeydanı'nda bulunan Fatma Girik Parkı'nda saat 23:00 sıralarında meydana gelen olayda,parkta bulunan iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda silahlar ateşlendi. Ferhat D.'nin bacağından vurularak yaralandığı kavganın ardından saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Şişli'de silahlı kavga VİDEO



POLİSi SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Ferhat D. ambulansla Okmeydan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi alırken yerde çok sayıda boş kovan bulundu. Polis, saldırganları yakalamak için operasyonlarını sürdürüyor.