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Şişli'de simit fırınında silahlı kavga: 1 ölü

Şişli'de aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşını silahla öldüren kişi, olay yerinden kaçtı.

04.10.2017 - 03:37
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Bozkurt Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde bir simit fırınında çalışan Yusuf D. (37), imalathane bölümünde Türkmenistan uyruklu mesai arkadaşı Pulatov Hoshgeldi (23) ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Şişli'de simit fırınında silahlı kavga: 1 ölü VİDEO

ATEŞ EDİP KAÇTI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yusuf D'nin, yanında bulunan tabancayla Hoshgeldi'ye 7-8 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Silah seslerinin duyulması üzerine imalathaneye giren ve Türkmenistanlı işçiyi yaralı bulan diğer çalışanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Fırına gelen sağlık ekipleri, Hoshgeldi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis, katil zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.

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