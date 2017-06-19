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Şişli'de şüpheli ölüm

Şişli'de sabahın erken saatlerinde meydana gelen bir olayda yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetti.

19.06.2017 - 07:34
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şişli

Olay, bu sabah saat 05.30 sıralarında Dolmabahçe Bomonti tünel çıkışında yaşandı. İddiaya göre, sert bir çarpma sesi duyan ve hızla olay yerine giden yakındaki benzinlik çalışanı, yerde hareketsiz yatan şahsı gördü.

ÜST GEÇİTTEN AŞAĞI DÜŞTÜ

Benzinlik çalışanı durumu hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yerde yatan B.K. (37) isimli Gürcistan uyruklu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerde B.K.'nın 10 metrelik üst geçitten düştüğü belirlendi. Yarı çıplak olan B.K'nin, intihar mı ettiği yoksa aşağıya mı atıldığı konusu polis tarafından araştırılıyor.

Şişli'de şüpheli ölüm

CESEDİ ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI

Kıyafetleri de olay yeri bölgesindeki tünel içinde bulunan B.K'nin cesedi adli tıp kurumuna kaldırıldı. Bir görgü tanığı ise olaya ilişkin verdiği bilgilerde, çarpma sesi duyduğunu ve olay yerine geldiğinde ise yerde hareketsiz yatan kişinin nabzını kontrol ettiğini, nabzının o anda attığını ve sonra polisi aradığını söyledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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