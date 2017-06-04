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Şişli'de trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

İstanbul Şişli'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

04.06.2017 - 05:26
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Serkan Efe yönetimindeki 34 RB 0663 plakalı otomobil, Dolmabahçe-Bomonti Tüneli çıkışında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bir tekerleği kopan araç, metrelerce sürüklendikten sonra durabildi.

Şişli'de trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılardan Rıdvan Altun, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar Serhat Efe ile Tunahan Ergünöz ise Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Sürücü Efe, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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