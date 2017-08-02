Şişli'de trafik kazası: 1 ölü

Harbiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmek isteyen ve henüz ismi öğrenilemeyen 35-40 yaşlarındaki kadına 34 TEF 28 plakalı Oğuz Karagöz(42) yönetimindeki taksi çarptı. Kazada otomobilin altında kalan kadın ağır yaralanırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TAKSİNİN ALTINDA KALAN KADIN KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri taksinin altında kalan kadına müdahale etti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kadın, hayatını kaybetti. Kadının cenazesi sağlık ekipleri tarafından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Taksi sürücü ise gözaltına alınarak Feriköy Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

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