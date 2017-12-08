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Şişli'de Trump tabelaları kaldırıldı

Metro istasyonunda Trump Alışveriş Merkezi'ni gösteren tabelalar, Kudüs kararı tepkisi nedeniyle kaldırıldı.

AA | 08.12.2017 - 11:40..
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasının ardından tepkiler sürüyor.

Şişli-Mecidiyeköy metro istasyonundaki Trump Alışveriş Merkezi'ne ilişkin yönlendirme tabelaları söküldü.

Şişli'de Trump tabelaları kaldırıldı

"TRUMP" YAZILI TABELALALR SÖKÜLDÜ

Alışveriş merkezinin bulunduğu Şişli'deki metro istasyonu içinde yer alan "Trump" yazılı yönlendirme tabelaları ve afişlerinin kaldırıldığı görülürken, metro alt geçidindeki Trump yazısının da söküldüğü dikkati çekti.

Şişli'de Trump tabelaları kaldırıldı ViDEO

Şişli'de Trump tabelaları kaldırıldı

Gece saatlerinde yapıldığı öğrenilen kaldırma çalışmalarının ardından metro alt geçidinde ve içinde bulunan yönlendirme tabelalarının yerlerinin boş kaldığı görüldü.

Şişli'de Trump tabelaları kaldırıldı

Şişli'de Trump tabelaları kaldırıldı

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