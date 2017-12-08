Şişli'de Trump tabelaları kaldırıldı

4 asırdır ayakta olan ve mihrabında bal yetiştirilen cami

1 Birleşik Arap Emirlikleri Mars için astronot yetiştirecek Geçtiğimiz günlerde Mars'a kuracağı üsse ait projesini duyuran Birleşik Arap Emirlikleri, astronot alımları için ilk adımı attı.

2 Tolga Zengin: Leipzig maçında işimi yaptım Leipzig maçının yıldızı olan tecrübeli kaleci Tolga Zengin, sadece işini yaptığını ve performansının abartılmaması gerektiğini ifade etti.

3 Hrant Dink cinayeti davasında 5 kişiye tahliye Hrant Dink cinayeti davasında tutuklu yargılanan dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığı görevlilerinden 5 kişinin tahliye edilmesine karar verildi.

4 Telefon dolandırıcılarına 82 bin lira kaptırdı Osmaniye'de yaşayan Mustafa Tanrıkulu, kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılara toplam 82 bin lirasını verdi.

5 Kayseri'de dayakçı koca hakkında karar çıktı Öğretmen eşi Ayşegül K.'yı döverek burnunu kıran Süleyman K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

6 Kudüs'te intifada ateşi Trump'ın Kudüs kararı sonrası Cuma namazı çıkışı 3. İntifada'nın başlaması bekleniyor.