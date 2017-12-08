ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasının ardından tepkiler sürüyor.
Şişli-Mecidiyeköy metro istasyonundaki Trump Alışveriş Merkezi'ne ilişkin yönlendirme tabelaları söküldü.
"TRUMP" YAZILI TABELALALR SÖKÜLDÜ
Alışveriş merkezinin bulunduğu Şişli'deki metro istasyonu içinde yer alan "Trump" yazılı yönlendirme tabelaları ve afişlerinin kaldırıldığı görülürken, metro alt geçidindeki Trump yazısının da söküldüğü dikkati çekti.
Şişli'de Trump tabelaları kaldırıldı ViDEO
Gece saatlerinde yapıldığı öğrenilen kaldırma çalışmalarının ardından metro alt geçidinde ve içinde bulunan yönlendirme tabelalarının yerlerinin boş kaldığı görüldü.