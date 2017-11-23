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Şişli'de yangın paniği

Şişli'de sabah saatlerinde meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

23.11.2017 - 08:16
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İstanbul'un Şişli İlçesi'nde Eskişehir Mahallesi Küçük Akarca Sokak bir binanın 4. katında bulunan dubleks dairenin girişinde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

Şişli'de yangın paniği

Binadaki yoğun dumanı farkeden apartman sakinleri hemen itfaiyeyi aradı. 4. katta oturanlar çatı katının terasında mahsur kaldı. Mahsur kalanlar arasında küçük bir çocuğun da olması dikkat çekti.

İTFAİYE HORTUMU BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE DÜŞTÜ

Vatandaşların iharı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevkedildi. Merdivenle 4. kata müdahale eden ekipler, bir anda yangın söndürme hortumunu düşürdü. Büyük bir gürültüyle düşen hortum şans eseri kimseye çarpmadı.

Şişli'de yangın paniği

AYAKKABILIĞIN YANINDAKİ ÇÖPLER YANDI

Yangın kısa sürede ekipler tarafından söndürülürken, yangının dairenin girişinde bulunan çöplerden çıktığı belirlendi.

Şişli'de yangın paniği

Şişli'de yangın paniği

Şişli'de yangın paniği

Şişli'de yangın paniği

Şişli'de yangın paniği

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