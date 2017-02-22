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Şişli'de yaşlı kadın evinde bıçaklanmış halde bulundu

İstanbul Şişli'de 85 yaşındaki kadına ulaşmayan komşuları ve yakınları polise haber verdi.

22.02.2017 - 16:25
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Saat 11.00 sıralarında Şişli Kuştepe Yavru Kuş Sokak’taki 4 katlı bir binanın 4’üncü katında meydana gelen olayda, torunu Yasin Ergül ile yaşadığı öğrenilen 85 yaşındaki Seher Ergül’e sabah saatlerinde komşuları ulaşmaya çalıştı. Komşuları Ergül’ün kapıyı açmaması üzerine ölmüş olabileceğinden şüphelenerek durumu polise bildirdi.

BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri eve girdiğinde korkunç manzarayla karşılaştı. Polis ekipleri, yaşlı kadının vücudunun çeşitli bölgelerinden bıçaklandığını gördü. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaşlı kadının öldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Ergül’ün cenazesi belediyeye ait cenaze nakil aracıyla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayı haber alarak binanın önüne gelen Seher Ergül’ün yakınları, cenaze binadan çıkartıldığı esnada sinir krizi geçirdi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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