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Şişli'de yol ortasında aracını yaktı

İstanbul Şişli'de seyir halindeyken aracını yolun ortasında durdurdu ve ateşe verdi.

30.10.2017 - 06:54
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Yol ortasında Jeep'ini yakan Eyüp Dilme, elindeki bıçakla da etrafındakileri tehdit etti. İtfaiye, ancak polisin gelmesiyle yangına müdahale edebildi. Durdurulamayan araç sahibi Dilme, elindeki bıçakla aracının lastiklerini patlattı.

Şişli'de yol ortasında aracını yaktı

İTFAİYE EKİPLERİ POLİS GELENE KADAR BEKLEDİ

Olay, gece saat 04:00 sıralarında Şişli İlçesi Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, 34 GE 9712 plakalı lüks jeep ile Mecidiyeköy istikametine ilerleyen Eyüp Dilme (31) bilinmeyen bir nedenle aracı sol tarafa park ederek ateşe verdi.

Olayı görenler hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir süre elindeki bıçakla arabanın yanmasını izleyen Eyüp Dilme'ye yaklaşmaya korktukları için yanan jeepe müdahale edemedi.

Şişli'de yol ortasında aracını yaktı

POLİSE DE BIÇAKLA SALDIRDI

Polisin olay yerine gelmesiyle itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. Elindeki bıçakla polise de saldırmaya çalışan Dilme, bu kez de sönen aracın lastiklerini bıçaklayarak patlattı. Olay yerine gelen takviye ekiplerinin yardımıyla Dilme, etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Yanan jeep tamamen kullanılmaz hale gelirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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