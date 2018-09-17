taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.3126
Euro
7.38155
Altın
1200.9
Borsa
94347.66
Gram Altın
243.872

Şişli'deki soygunla ilgili 2 kişi Bursa'da yakalandı

Maskeli ve silahlı girdikleri döviz bürosundan 300 bin liralık dolar ve ziynet eşyası çaldığı iddia edilen yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

AA | 17.09.2018 - 23:08..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 15 Eylül'de 19 Mayıs Mahallesi Halaskargazi Caddesi’nde üzerinde bulunan bir döviz bürosuna otomobille gelen maskeli ve silahlı 4 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı otomobilin izini sürdü.

Şişli’de döviz bürosu soygunu

GEMLİK'TE 2 AYRI OTELDE YAKALANDILAR

Şüphelilerden ikisinin Bursa'ya kaçtığını belirleyen polis, kentte çalışma başlattı. Polisten kaçmak için Gemlik'te iki ayrı otelde oda tutan şüpheliler düzenlenen baskınla yakalandı.

Şişli'deki soygunla ilgili 2 kişi Bursa'da yakalandı

BİRİ RUS, DİĞERİ ERMENİ VATANDAŞI

Gözaltına alınan Rus vatandaşı Khalik B. ile Ermenistan vatandaşı Gevorg A.'nın sorgulanmak üzere Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildiği öğrenildi.

Otel odasında yapılan aramada döviz bürosundan çaldıkları değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tunceli'de 6 terörist öldürüldü

Tunceli'de 6 terörist öldürüldü

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM