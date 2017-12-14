Şişme yatakla kayarken çarptığı kadın takla attı

Kocaeli Kartepe yolundaki işletmeye gelen bir grup tatilci, aileleriyle birlikte kar üzerinde kızak yapmaya başladı.

ŞİŞME YATAKLA KAYDI

Bu sırada kızak alanına şişme yatakla gelen bir kişi, kızak pistinin en tepesine çıkarak kaymaya başladı. Aniden hızlanan tatilci, kızak pisti kenarında elinde kızağıyla bekleyen bir kadına çarptı.

KADIN TAKLA ATTI

Amatör kamera tarafından kaydedilen görüntülerde kısa süreli şok geçiren kadın, diğer tatilcilerin kahkahaları arasında ayağa kalktı. Kadına çarpan tatilci ise kayarak pistin sonunda gözden kayboldu.

Şişme yatakla kayan tatilci kadına çarptı VİDEO