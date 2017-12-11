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Sismograf nedir

Toprak hareketlerini kaydeden ve deprem durumunda şiddeti kaydeden cihaza verilen isimdir.

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Toprak hareketlerini, özellikle deprem durumunu ölçen cihaza verilen isimdir. Özellikle deprem için kullanılan bu cihaz, yer ve şiddetini, saatini, süresini kaydederek bizlere bilgi vermektedir.

Sismograf nedir

SİSMOGRAFIN KULLANIM ALANI

Bununla birlikte sismograf toprağın jeolojik yapılarını, petrol ve maden yataklarının bulunmasını, deniz dalgaları ve fırtınaların meydana getirdiği mikrosismik hareketlerin tespitini, volkanik ve nükleer patlama titreşimlerini, çevre gürültüsünü ölçen türleri de vardır. Bu çok amaçlı cihaz bir çok toprak yapısını analiz etmeye yardımcı olmaktadır.

Deprem dalgaları başladığı yerden her yöne dağılarak geçtiği yol üzerinde fiziki değişiklikler yapar. Bu dalgaları tespit eden Sismografın jeofizik ilmine sağladığı fayda; mikroskopun biyoloji ilmine, teleskopun astronomi ilmine sağladığı faydadan az değildir.

SİSMOGRAF TEKNOLOJİSİ

Sismograflar genel olarak sarkaçlı kristal gerilmeli olmak üzere iki türdedir. Sarkaçlı sismograflarda sarkaç büyük bir ağırlık ihtiva eder ve toprağa bir yayla tutturulmuştur. Depremin geldiği an sarkaca giden titreşim, depremin şiddetini belirlemektedir.

Bu sayede depremin şiddeti, derinliği ve bununla alakalı analizlerin kağıtlara dökümü sağlanabilmektedir. Günümüzde Rasathaneler ve üniversitelerin özellikle coğrafya bölümlerinde bulunan simograf cihazları toprak araştırmalarının bir numaralı ekipmanıdır.

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