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Sitenin bahçesine uçan şoför taksiye binip gitti

İstanbul'da bir sitenin bahçesine uçan lüks cipin sahibine ulaşılamadı. İddiaya göre kazadan sonra taksiye binip gitti.

17.11.2017 - 05:45
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İstanbul'un Ataşehir ilçesinde gece yarısı bir çip, sitenin bahçesine uçtu ve sitedeki vatandaşların kaza yerine gittiğinde kimseyi bulamaması dikkat çekti.

Sitenin bahçesine uçan şoför taksiye binip gitti

KAZADAN SONRA ORTALIKTAN KAYBOLDU

Kaza, Atatürk Mahallesi Yakut Caddesi saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre  cadde üzerinde seyir halinde ilerleyen 34 VL 9149 plakalı cip sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce sitenin otoparkındaki tel örgüye daha sonra bir sitenin bahçesine düştü. Aracının düştüğünü gören vatandaşlar durumu itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen trafik polisleri sitenin bahçesinde ve caddede incelemede bulunurken otomobilin içerinde kimse olmadığını fark edildi.

Sitenin bahçesine uçan şoför taksiye binip gitti VİDEO

Sitenin bahçesine uçan şoför taksiye binip gitti

"ARACIN YANINDA KİMSE YOKTU"

Kaza sırasında sitede bulunan Yaşar Çoşkun “Biz kazayı arkadaki güvenlik arkadaşın bize bilgi vermesiyle olay yerine geldik. Olay yerine geldiğimde aracın aşağıda olduğunu gördüm. Bir arkadaş da yolda telefonuyla konuşuyordu. Biz aracının yanına koştuk herhangi birisi var mı yok mu diye? " dedi.

İki çekicinin iki saat çalışmasının ardından bahçeye düşen araç halat yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri kzanın ardından taksiye binip olay yerinden ayrıldığı belirtilen sürücüye ulaşmak için çalışma başlattı.

Sitenin bahçesine uçan şoför taksiye binip gitti

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