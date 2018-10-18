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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne yeni kapı

Üniversite rektörü Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait kapılarla geçmişten geleceğe kapı açtıklarını ifade ediyor.

Haber Merkezi | 18.10.2018 - 14:49..
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne yeni kapı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi girişine yapılan kapılarla gündeme geldi.

Yerleşkeye yapılacan 3 yeni kapı Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet motifleri taşıyor.

AMAÇ 3 DÖNEMİ DE YANSITMAK

Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Türk tarihindeki üç önemli dönemi temsil edecek kapılarla ilgili proje aşamasındayken, “Üniversitemizin yıllar önce yapılan bir ana giriş kapısı vardı. Şu an üniversitemizin üç girişi var. Bu üç girişe de yeni kapılar yapıyoruz. Selçuklu'yu, Osmanlı'yı ve Cumhuriyeti temsil eden kapılar seçtik. İki kapının yapımına başlanıldı. Bu iki kapı Haziran ayı gibi bitmiş olacak. Diğer kapının ihalesini de bu yıl içerisinde yapmayı hedefliyoruz. Yıl içerisinde üç kapımız da hizmete girmiş olacak. Üniversitemizin logosu da Selçukludan günümüze tarihimizi simgelemektedir.” açıklamalarını yapmıştı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne yeni kapı

(FOTOĞRAF: Üniversite kapısının yeni hali)

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne yeni kapı

(FOTOĞRAF: Kapının proje hali)

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne yeni kapı

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