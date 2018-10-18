Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne yeni kapı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi girişine yapılan kapılarla gündeme geldi.

Yerleşkeye yapılacan 3 yeni kapı Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet motifleri taşıyor.

AMAÇ 3 DÖNEMİ DE YANSITMAK

Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Türk tarihindeki üç önemli dönemi temsil edecek kapılarla ilgili proje aşamasındayken, “Üniversitemizin yıllar önce yapılan bir ana giriş kapısı vardı. Şu an üniversitemizin üç girişi var. Bu üç girişe de yeni kapılar yapıyoruz. Selçuklu'yu, Osmanlı'yı ve Cumhuriyeti temsil eden kapılar seçtik. İki kapının yapımına başlanıldı. Bu iki kapı Haziran ayı gibi bitmiş olacak. Diğer kapının ihalesini de bu yıl içerisinde yapmayı hedefliyoruz. Yıl içerisinde üç kapımız da hizmete girmiş olacak. Üniversitemizin logosu da Selçukludan günümüze tarihimizi simgelemektedir.” açıklamalarını yapmıştı.

(FOTOĞRAF: Üniversite kapısının yeni hali)

(FOTOĞRAF: Kapının proje hali)



