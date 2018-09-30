Sivas'ın 'Hobbit Evleri'ne talep arttı

İlk etapta 7 adet inşa ettirilen ve toprağa gömülü ilginç mimarisiyle dikkat çeken yamaç evleri, ziyaretçilerine doğayla iç içe otel konforunda konaklama imkanı sunuyor.

YURT DIŞINDAN DA İLGİ ARTTI

Talebin artmasıyla ikinci etap proje çalışmaları kapsamında sayısı 24'e çıkarılan evlere ilgi her geçen gün artarken yurt dışından da ilgi görmeye başladı.

Bir ailenin her türlü ihtiyacını karşılayabilecek şekilde inşa edilen ve içerisinde mutfak, salon, yatak odası, banyo bulunan evlerin sayısının, yurt dışından da talep gelmesi nedeniyle 50'ye çıkarılması planlanıyor.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent merkezine yakınlığı ve doğal güzelliğiyle ön plana çıkan mesire alanının vadi içerisinde bulunduğunu ve bu vadinin yamaçlarına toprak içerisine gömülü evler inşa ettiklerini hatırlattı.

Toprağa gömülü ilginç mimarisiyle yazın serin, kışın ise sıcak olacağını öngörerek önce az sayıda uygulama yaptıklarını belirten Aydın, daha sonra kamuoyunda "Hobbit evleri" yakıştırmasıyla ilgi çeken evlerin sayısını artırdıklarını kaydetti.

"SAYIYI 40-50 ARASINA ÇIKARMAYI PLANLIYORUZ"

Aydın, talep doğrultusunda yamaç evi sayısını 24'e çıkardıklarını belirterek, "İleride bu sayıyı 40-50 arasına çıkarmayı planlıyoruz. Çok beğeni topladığını görüyoruz. İnsanların doğayla, tabiatla iç içe burada aileleriyle birkaç gün kaldıklarında bir yılın yorgunluklarının atıldığını gördük." dedi.