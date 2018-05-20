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Sivas'ın tarihi eserleri ışıklandırılacak

Restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi yapılar, akıllı ve teknolojik sistemlerle yapılacak ışıklandırmalarla görsel şölen sunacak.

AA | 20.05.2018 - 10:16..
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Sivas'ın tarihi eserleri ışıklandırılacak

Cumhuriyetin temellerinin atıldığı, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait çok sayıda tarihi eseri bünyesinde barındıran Sivas'ta, tarihi yapılar ışıklandırılacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, tarih boyu birçok medeniyetin izlerini taşıyan eserlerin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla kentteki tarihi eserlerde restorasyon çalışmaları yapıldı.

Sivas'ın tarihi eserleri ışıklandırılacak

AKILLI SİSTEMLE IŞIKLANDIRILACAK

Restorasyonları tamamlanan eserler akıllı ve teknolojik sistemlerle ışıklandırılacak. Proje işleri tamamlanan çalışmaların yapım işine geçilecek.

Valilik öncülüğünde diğer kamu kurum ve kuruluşlarının katkılarıyla yapılacak çalışmayla ilgili Vali Davut Gül başkanlığında 'Kent Meydanı Aydınlatma Projesi' toplantısı gerçekleştirildi.

Sivas'ın tarihi eserleri ışıklandırılacak

"KENT MEYDANI YENİ GÖRÜNÜME KAVUŞACAK"

Vali Davut Gül, "Proje kapsamında Sivas Valiliği, Şifahiye Medresesi, Buruciye Medresesi, Çifte Minareli Medrese, Gökmedrese, Kongre Müzesi, Jandarma Binası, Paşa Cami, Abdulvahabi Gazi Cami ve Merkez Ulu Camii ile bunları çevreleyen yollar ışıklandırılacak. Böylece ilimize gece gelen turist kafileleri ile misafirler de bu eşsiz eserleri görmeden dönmeyecekler. Tarihi dokulara zarar vermeden büyük bir hassasiyet içerisinde yürütülecek çalışmalar sonrası eşsiz kent meydanımız yeni bir görünüme kavuşacak" dedi.

Sivas'ın tarihi eserleri ışıklandırılacak

Sivas'ın tarihi eserleri ışıklandırılacak

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