Sivas'ın vali karşılama protokolü

Daha sonra Vali Hasan Canpolat Konferans Salonu'nda basın toplanıtısı düzenleyen Vali Salih Ayhan, "Böyle bir kadim, aziz ve sultan şehre vali olmak bir fani için arzu edilen bir makamdır. Ben hep şunu söylüyorum; biz yükselmedik, yüklendik. Yoğun bir sorumluluğumuz olacak. Yoğun bir çalışma dönemimiz olacak. Bundan dolayı böyle bir şehre hizmet etmek hamdolsun, Rabbime şükür ediyorum. Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk valileri olarak bu iradeyi gösteren Sivas'a ve bu görevi bize tevdi eden Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

Köprü dizisi Vali karşılama sahnesi ViDEO

EFSANE VALİ'YE RAHMET

Efsane Vali lakaplı Recep Yazıcıoğlu da benzer bir durumu atandığı ilde memurlarıyla yaşamış, o diyalog Köprü adlı diziye konu olmuştu.

30 Ocak 2003 tarihinde de Denizli Valiliği'ne getirilen Recep Yazıcıoğlu, 02 Eylül 2003 tarihinde Eskişehir-Ankara Yolu'nda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nu rahmetle anıp, "bir vali nasıl olur"u anlatan o unutulmaz sahneyi paylaşıyoruz.