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Sivas'ın vali karşılama protokolü

Sivas'ta göreve yeni atanan Vali Salih Ayhan, Valilik binası önünde kalabalık bir topluluk tarafından karşılandı. Ayhan'ı karşılama törenine gelenler uzun kuyruk oluşturdu.

DHA | 05.11.2018 - 14:54..
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Sivas'ın vali karşılama protokolü

Geçtiğimiz haftalarda pek çok ilin valisi değişmiş, yerine yerineleri atanmıştı. O illerden biri de Sivas oldu. Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetler Genel Müdürü iken son kararname ile Sivas Valiliği'ne atanan Salih Ayhan, görevine başlamak için öğle saatlerinde kente geldi.

Yeni valilerini bekleyen kent sakinleri de Ayhan'ı karşılamak için metrelerce kuyruk oluşturdu.

Sivas'ın vali karşılama protokolü

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Daha önce Sivas İl Özel İdare Genel Sekreterliği, Altınyayla ve Divriği Kaymakamı olarak da kentte görev yapan Ayhan için Valilik binası önünde karşılama töreni düzenlendi.

Törende İl protokolü, Valilik personeli ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri Vali Ayhan'ı karşılamak için uzun kuyruk oluşturdu.

Sivas'ta vali karşılama kuyruğu VİDEO

RESMEN GÖREVE BAŞLADI

Kendini karşılamaya gelenlerle tokalaşan Vali Ayhan uzun karşılama töreninin ardından yeni makamına geçti. Valilik makamına oturan Ayhan burada göreve başlama yazısını imzaladı.

"YOĞUN ÇALIŞMA DÖNEMİ"

Daha sonra Vali Hasan Canpolat Konferans Salonu'nda basın toplanıtısı düzenleyen Vali Salih Ayhan, "Böyle bir kadim, aziz ve sultan şehre vali olmak bir fani için arzu edilen bir makamdır. Ben hep şunu söylüyorum; biz yükselmedik, yüklendik. Yoğun bir sorumluluğumuz olacak. Yoğun bir çalışma dönemimiz olacak. Bundan dolayı böyle bir şehre hizmet etmek hamdolsun, Rabbime şükür ediyorum. Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk valileri olarak bu iradeyi gösteren Sivas'a ve bu görevi bize tevdi eden Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

Köprü dizisi Vali karşılama sahnesi ViDEO

EFSANE VALİ'YE RAHMET

Efsane Vali lakaplı Recep Yazıcıoğlu da benzer bir durumu atandığı ilde memurlarıyla yaşamış, o diyalog Köprü adlı diziye konu olmuştu.

30 Ocak 2003 tarihinde de Denizli Valiliği'ne getirilen Recep Yazıcıoğlu, 02 Eylül 2003 tarihinde Eskişehir-Ankara Yolu'nda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nu rahmetle anıp, "bir vali nasıl olur"u anlatan o unutulmaz sahneyi paylaşıyoruz.

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