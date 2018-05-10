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Sivas'ta 10 katlı apartmanın çatısından düşen genç öldü

Sivas'ta 10 katlı apartmanın çatısından düşen 23 yaşındaki Yücel Şahin hayatını kaybetti.

DHA | 10.05.2018 - 22:14..
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Henüz bilinmeyen bir nedenle apartmanın çatısına çıkan Yücel Şahin, dengesini kaybetmesi sonucu aşağıya düştü. Genç Şahin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Sivas'ta 10 katlı apartmanın çatısından düşen genç öldü

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Şahin'in yere düşmesini fark eden çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Şahin, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan Şahin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Şahin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Apartmanda ikamet etmediği öğrenilen Şahin'in çatıya çıkma nedeni araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas'ta 10 katlı apartmanın çatısından düşen genç öldü

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