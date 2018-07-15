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Sivas'ta 4 metrekarelik cami

Şarkışla ilçesinde bulunan 4 metrekarelik çift minareli mescit dikkat çekiyor.

İHA | 15.07.2018 - 11:02..
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Sivas-Kayseri karayolu Burnukara mevkii yol ayrımında çevre sakinleri ve karayolunu kullanan yolcuların vakit namazlarını kılması için yapılan çift minareli mescit görenlerin ilgisini çekiyor.

GÖRENLER ŞAŞIRIYOR

İbrahim Fırat, yakınlarında cami bulunmadığı için vakit namazlarını bu küçük mescitte kıldıklarını belirterek, “Bazen bu ana yoldan geçenler de durup vakit namazlarını burada kılıyorlar. İlginç, güzel bir yer. Bazen turistler gelip geçiyor, buranın fotoğrafını çekiyorlar. Şaşırıyorlar, fotoğraf çekiliyorlar. Ben bu yaştayım hiçbir yerde görmedim. Güzel fikir, güzel yapmışlar" dedi

Sivas'ta 4 metrekarelik cami

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