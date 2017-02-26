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Sivas’ta 44 kilo esrar ele geçirildi

Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir otomobilde 44 kilo esrar ele geçirildi.

26.02.2017 - 18:26
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sivas

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında İstanbul ve Kahramanmaraş plakalı iki otomobilde bulunan şahıslar uyuşturucu madde ticareti yaptıkları değerlendirerek takibe alındı.

44 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan takip sonucu iki otomobil Sivas-Kayseri karayolu Gemerek ilçe girişinde durduruldu. Sivas Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirilen otomobillerde dedektör narkotik köpeği Kayra’nın yardımıyla yapılan aramada 44 kilo esrar ele geçirildi. Otomobillerde bulunan A.M., M.Y. ve K.G. isimli şahıslar emniyette ifadelerinin alınmasının ardından uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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