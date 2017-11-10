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Sivas'ta 8 metre derinliğinde obruk oluştu

Sivas'ın Gemerek ilçesinde tarlada 15 metre çapında obruk meydana geldi.

10.11.2017 - 20:10
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Sivas'ın Gemerek ilçesinde İzzet Durmuş'a ait Karacalar Mahallesi Kumluk mevkisindeki obruklar vatandaşları korkuttu.

TARLADAKİ OBRUKLAR ŞAŞIRTTI

Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah kalktıklarında tarladaki obrukla karşılaştıklarını ve çok şaşırdıklarını söyledi. Bölgede 3 yıl önce de benzer bir obruk oluştuğunu aktaran Durmuş, konuyla ilgili Devlet Su İşleri 19. Bölge Müdürlüğüne bilgi verildiğini belirtti.

Sivas'ta 8 metre derinliğinde obruk oluştu

GEÇİCİ ÖNLEM ALINDI

Gemerek Belediye Başkanı Mustafa Demir de obruk oluşan bölgede inceleme yapıldığını aktararak, "Maalesef sadece Konya Ovası'nda değil ilçemizde de obruklar meydana gelebiliyor. Yaklaşık 7-8 metre derinliğinde bir obruk meydana geldi. Bir an evvel DSİ yetkililerinin gelip burayı kontrol etmesini talep ediyoruz. Biz belediye olarak kimsenin girmemesi için alanı şeritle kapatarak geçici önlem aldık. Bir an önce inceleme yapılması gerekli." diye konuştu.

Sivas'ta 8 metre derinliğinde obruk oluştu

Sivas'ta 8 metre derinliğinde obruk oluştu

Sivas'ta 8 metre derinliğinde obruk oluştu

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