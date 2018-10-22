Sivas'ta Afgan uyruklu 17 kaçak göçmen yakalandı

Polis ekipleri, Sivas-Erzincan karayolu üzerinde uygulama yaptı. Kontrol noktasında, Erzurum'dan Bursa'ya giden Hasan Y. yönetimindeki 34 YK 0712 plakalı yolcu otobüsünü şüphe üzerine durduruldu. Otobüste yapılan incelemede aralarında 1 kadın ve 1 çocuğun da bulunduğu 17 Afgan uyruklu kaçak göçmen olduğu belirlendi.

ANKARA'YA GİDECEKLERDİ

İran üzerinden yurda kaçak giren göçmenlerin, Ankara'ya gitmek istedikleri öğrenildi. Kaçak göçmenleri taşıyan otobüs şoförü Hasan Y.'ye cezai işlem uygulanırken, kaçak göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.