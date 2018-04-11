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Sivas'ta alacak-verecek kavgasında 1 kişi yaralandı

Sivas'ta bir cep telefonu satış mağazasında alacak-verecek yüzüne kavga çıktı. İki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla ağır yaralandı.

DHA | 11.04.2018 - 06:30..
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Sivas'ın Eskikakle Mahallesi'ndeki cep telefonu satışı yapan bir iş yerinde, aralarında husumet olduğu belirtilen iki grup arasında kavga çıktı. Alacak verecek kavgasında iş yeri sahibi S.A, kavga ettikleri gruptan S.E'yi bıçakla yaraladı.

Sivas'ta alacak-verecek kavgasında 1 kişi yaralandı

HAYATI TEHLİKESİ BULUNUYOR

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iş yeri sahibi S.A, diğer gruptaki S.E'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan S.E olay yerine gelen ambulansla önce Numune Hastanesi’ne daha sonra ise Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uyulama Hastanesi’ne sevk edilerek ameliyata alındı.

S. E.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, iş yeri sahibi S.A ise polis tarafından gözaltına alındı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri kavgaya karıştığı iddia edilen diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Sivas'ta alacak-verecek kavgasında 1 kişi yaralandı VİDEO


Sivas'ta alacak-verecek kavgasında 1 kişi yaralandı


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