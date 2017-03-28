Sivas'ta Atatürk büstüne saldırı

Divriği ilçesi Zelihahatun Mahallesi Meydanında bulunan Atatürk büstü kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahrip edildi. Büstün tahrip edilmesinin ardından Divriği İlçe Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

BÜST, 3 YIL ÖNCE MAHALLELİNİN İSTEĞİ ÜZERİNE YAPILMIŞTI

Zelihahatun Mahalle sakinleri ve mahalle muhtarlığının girişimleri ile 3 yıl önce Divriği Belediyesi’ne başvuru yapılarak mahalle meydanına Atatürk Büstü yapılması talep edilmişti. Talebi yerinde bulan Divriği Belediyesi Atatürk Büstünü Zeliha Hatun Mahallesine yapmıştı.