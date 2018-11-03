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Sivas'ta bir genç bedelli için mahkemeye gitti

95 doğumlu imam Özkan Yelok, bedelli askerlik düzenlemesinden yararlanabilmek için yaşını büyüttü.

AA | 03.11.2018 - 23:36..
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Sivas'ta bir genç bedelli için mahkemeye gitti

Sivas'ın Zara ilçesinde yaşayan genç imam, nüfusa 23 ay geç yazıldığını iddia ederek mahkemeye gitti.

Sivas'ta bir genç bedelli için mahkemeye gitti


95'LİYDİ 93 OLDU

Bedelli için 25 yaş sınırı tutmayan ve kimliğinde 5 Ekim 1995 doğumlu görünen Yelok, nüfus cüzdanına gerçek yaşından yaklaşık 23 ay küçük yazıldığını iddia ederek yaşının büyütülmesi için mahkemeye başvurdu.

Yaklaşık 2 ay devam eden mahkeme sürecinde kemik ölçümleri yapılan Yelok'un davası dün sonuçlandı ve yaşı büyütülerek doğum yılı kimliğine 7 Kasım 1993 olarak yazıldı.

Yaşını büyüterek bedelliye başvurdu VİDEO

KEMİK VE DİŞ TESTİ YAPILDI

Kararın ardından bugün askerlik şubesine gidip işlemlerini yaptıran ve parasını yatıran Yelok, gazetecilere yaptığı açıklamada, kimliği ilk çıkarılırken nüfusta yanlışlık yapıldığını ve gerçek yaşından küçük yazıldığını söyledi.

Yelok, "Bedelli askerlik yasası çıktıktan sonra mahkemeye başvurdum. Mahkemeye başvurduktan sonra hakim beyle görüştüm ve devletin bize verdiği haktan bahsettim." diye konuştu.

Yelok, mahkeme süreciyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Kemik yaşı tespiti yapıldı. Diş hastanesinde diş muayenesi yapıldı. Öğrenime başladığım okuldan öğrenim belgesi istendi. Mahkeme dün sonuçlandı. Bugün de askerlik şubesine gittim, başvurumu yaptım. Mahkeme dün sonuçlanmamış olsaydı yetişmeyecekti."

Sivas'ta bir genç bedelli için mahkemeye gitti


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