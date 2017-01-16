Sivas’ta bir kadın evinin önünde katledildi

Sivas’ta 29 yaşındaki Fadime Yılmaz evinin önünde kimliği belirsiz kişi yada kişilerce uğradığı bıçaklı saldırıya uğradı.

CENZAESİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ MORGUNA KALDIRILDI

Sabah saatlerinde gerçekleşen saldırıda Yılmaz hayatını kaybetti.

5 çocuk annesi kadının cenazesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yılmaz’ın katledildiği yerde yapılan incelemede, oturduğu binadan hayatının kaybettiği yere kadar kan ve ayakkabı izlerine rastlandı.

ŞÜPHELİ ARANMAYA BAŞLADI

İnceleme sonucunda Yılmaz’ın saldırıya uğradıktan sonra kaçmaya çalıştığı anlaşılırken vücudunda 12 bıçak izi tespit edildi.

Yapılan ilk incelemenin ardından olayın yaşandığı sokağın yakınlarındaki bir marketi işleten F.Y., şüpheli olarak aranmaya başlandı.