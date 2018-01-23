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Sivas'ta ByLock kullanan doktor tutuklandı

FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan ve ByLock kullandığı tespit edilen eski doktor A.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA | 23.01.2018 - 09:13..
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Sivas'ta ByLock kullanan doktor tutuklandı

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen, 2016 Ocak ayına kadar Sivas Numune Hastanesi'nde Çocuk Psikiyatristi Doktoru olarak görev yapan sonrasında askeriyenin yaptığı sınavı kazanarak astsubay doktor olmak üzere İstanbul'da eğitim alan fakat Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile doktor olacağı kurumun kapatılması nedeniyle kamuya geçemeyen A.K., İstanbul'da gözaltına alındı.

TUTUKLAMA KARARI

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Sivas'a getirilen A.K. işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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