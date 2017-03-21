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Sivas'ta çöpe bırakılan çanta bomba paniğine sebep oldu

Sivas kent meydanında çöp kutusu üzerine bırakılan kadın çantası bomba paniği yaşanmasına sebep oldu.

21.03.2017 - 17:24
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Sivas kent meydanında bulunan taksi durağının yanındaki bir çöp kutusunun üzerine bırakılan kadın çantasını görenler, patlayıcı olabileceği şüphesiyle durumu polise bildirdi.

POLİS ÖNLEM ALDI

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Osman Paşa Caddesi'ni trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Çantanın bulunduğu alanın etrafına güvenlik şeridi çeken polis, meraklıları bölgeden uzaklaştırmakta zorlandı. Çantayı yakından görmek isteyen meraklılar, olayı telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.

Sivas'ta çöpe bırakılan çanta bomba paniğine sebep oldu

ÇANTA BOŞ ÇIKTI

Gelen  bomba imha uzmanı, meraklıların bölgeden uzaklaşmasını istedikten sonra çantayı uzaktan kumandalı fünye ile kontrollü olarak patlattı. Patlamanın etkisiyle parçalanan çanta boş çıktı.

Sivas'ta çöpe bırakılan çanta bomba paniğine sebep oldu

Sivas'ta çöpe bırakılan çanta bomba paniğine sebep oldu

Sivas'ta çöpe bırakılan çanta bomba paniğine sebep oldu

Sivas'ta çöpe bırakılan çanta bomba paniğine sebep oldu

Sivas'ta çöpe bırakılan çanta bomba paniğine sebep oldu

Sivas'ta çöpe bırakılan çanta bomba paniğine sebep oldu

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