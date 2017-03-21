Sivas'ta çöpe bırakılan çanta bomba paniğine sebep oldu

Sivas kent meydanında bulunan taksi durağının yanındaki bir çöp kutusunun üzerine bırakılan kadın çantasını görenler, patlayıcı olabileceği şüphesiyle durumu polise bildirdi.
POLİS ÖNLEM ALDI
Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Osman Paşa Caddesi'ni trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Çantanın bulunduğu alanın etrafına güvenlik şeridi çeken polis, meraklıları bölgeden uzaklaştırmakta zorlandı. Çantayı yakından görmek isteyen meraklılar, olayı telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.
ÇANTA BOŞ ÇIKTI
Gelen bomba imha uzmanı, meraklıların bölgeden uzaklaşmasını istedikten sonra çantayı uzaktan kumandalı fünye ile kontrollü olarak patlattı. Patlamanın etkisiyle parçalanan çanta boş çıktı.