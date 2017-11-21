Sivas'ta duygulandıran engelli dayanışması

Sivas il merkezinde Çayboyu Mahallesi'nde oturan ve 60 yıl boyunca terzilik yapan 6 çocuk babası 80 yaşındaki Yüksel Akın'ın sol bacağında mesleğe bağlı olarak kemik çürümesi oluştu. Akın rahatsızlığı nedeni ile yürüyemez haline gelince, 3 yıl önce akülü engelli aracı kullanmaya başladı.

HALAT İLE KENDİ ARACINA BAĞLADI

Havanın iyi olduğu günlerde aracı ile sık sık gezintiye çıkan, yakındaki park ve mesire alanlarına giden Yüksel Akın, bir süre sonra arkadaşı 75 yaşındaki Lütfü Teker'in doğuştan zihinsel engelli olan tekerlekli sandalyeye mahkum oğullarını da destek olmaya başladı. 7 çocuğundan Serdal (40) ve Serkan Teker'i (30) yıllardır tekerlekli sandalye ile dışarı çıkaran işçi emeklisi arkadaşına yardımcı olan Akın, halat ile kendi aracına bağladığı tekerlekli sandalyeyi çekerek, engelli kardeşleri gezdiriyor.

Akülü araç kullanamayan iki kardeşe desteği görenleri duygulandıran Yüksel Akın, "Gezintiye çıktığımızda arkadaşım yorulduğu zamanlarda çocuklarını bu şekilde çekerek götürüyorum. Ona bir parça bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Böyle bir süre dolaşıp geliyoruz" diye konuştu.

"SAĞ OLSUN BANA YARDIMCI OLUYOR"

Arkadaşının desteğinden çok memnun olduğunu ifade eden Lütfü Teker ise "Bu iki çocuğuma bakıyorum. Sağ olsun devlet de yardım ediyor, ikisine de bakım parası veriyor. Allah devletimizin yokluğunu vermesin. Ben çocuğumu itekleyerek gezdiriyordum. Arkadaşım da dedi ki 'Böyle bir halat ayarlayalım beraber gidip gelelim' dedi. Sağ olsun bana da yardımcı oluyor. Aynı mahallede komşuyuz. Parkta birleşip gezmeye çıkıyoruz. Çocuklarım rahatsızlıkları nedeni ile sandalyeyi kullanamadığı için ben gezdiriyorum. Onların her şeyleri ile bizler ilgilenmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.









