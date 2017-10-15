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Sivas'ta Ermenilerden atalarının mezarlığında ayin

Ermeni vatandaşlar, Zara ilçesindeki Ermeni mezarlığında ayin yaptı.

15.10.2017 - 01:52
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sivas ermeni mezarlık ayin

İstanbul'dan Zara'ya gelen 40 kişilik kafile, atalarına ait mezarlıkta Peder Zohrab Civanyan birlikteliğinde toplu cenaze ayini yaptı. Ayinde dua ve ilahiler okundu, mezarlık üç kez tavaf edildi.

"DEVLETİMİZE MİNNETTARIZ"

Ayin sonrası konuşan Peder Civanyan, Zara'ya iki yıldır geldiklerini ve çok güzel karşılandıklarını belirterek, "Bizlere bu imkanları sağlayan başta devletimize, kaymakamlığımıza, belediyemize ve Zaralılara az önce dualarımızı yaptık. Teşekkürlerimizi ve minnettarlığımızı sunuyoruz." dedi.

Kaymakam Yunus Kızılgüneş de bunun bir zenginlik olduğunu dile getirerek, "Zara ilçemizin kültür zenginliğini ve renkliliğini burada görmekteyiz. Bu zenginlik Anadolu'yu inşa etmiştir." diye konuştu.

Sivas'ta Ermenilerden atalarının mezarlığında ayin

Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala ise misafirleri Zara'da konuk etmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Ziyaretçiler, daha sonra ilçeye bağlı Kalkançiftliği mevkisindeki geçmişte Sarıışık köyü olarak adlandırılan bölgeye giderek, atalarının yaşadıkları yerleri görme imkanı buldu.

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