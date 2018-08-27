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Sivas'ta esnafı soyup Antalya'da tatil yaptılar

Bir kırtasiye dükkanına müşteri gibi girip 16 bin 800 lira parayı çalan 3 kişi, Adana’da yakalanarak tutuklandı.

İHA | 27.08.2018 - 10:49..
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6 Ağustos'ta, ödemeleri için bankadan 16 bin 300 lira para çeken kırtasiyeci R.Y. Rahmi Günay Caddesi üzerinde bulunan kırtasiye dükkanına geldi.

Bu sırada takip edildiğini anlamayan R.Y. çektiği parayı poşete koyup iş yerindeki masanın üzerine bıraktı. Daha sonra müşteri gibi dükkana giren 3 kişiyle ilgilenmeye başladı.

Şahısların iş yerinden ayrılmasının ardından R.Y. paranın bıraktığı yerde olmadığını fark etti.

Sivas'ta esnafı soyup Antalya'da tatil yaptılar

SOYGUNCULAR ADANALI ÇIKTI

Olayla ilgili çalışma başlatan Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin Fırat Ç., Hasan D. ve Yasin İ. olduğunu tespit etti.

Zanlılar Adanalı olduğu için Sivas polisi Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile iletişime geçti. Adana polisi zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Sivas'ta esnafı soyup Antalya'da tatil yaptılar

5 YILDIZLI OTELDE TATİL KEYFİ YAPMIŞLAR

Zanlılar ise parayı çaldıktan sonra kiraladıkları otomobil ile Antalya’ya gidip 5 yıldızlı bir otele yerleşti. 3 gün boyunca 5 yıldızlı otelde tatil yapan zanlılar, 9 Ağustos günü Adana’ya döndü.

Adana polisi zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada zanlıların kullandığı otomobilin D-400 karayolunda olduğu ve Adana’ya giriş yapmak üzere olduğu belirlendi. Polis şok bir baskınla zanlıları yakaladı.

Sivas'ta esnafı soyup Antalya'da tatil yaptılar



BİR ZANLININ CEZAEVİNDEN KAÇTIĞI ANLAŞILDI

Polis zanlıları emniyete getirerek sorguya aldı. Zanlılardan Yasin İ.’nin 12 Mart 2010 tarihinde eşi Cemile Seçil Sansür’ü (33) silahla yaraladığı kayınvalidesi Gülten Sansür’ü (43) ise öldürmekten 25 yıl hapis cezası aldığı ancak cezaevinden kaçtığını belirledi.

Yasin İ. tekrar cezaevine konulurken, Sivas’a gönderilen diğer 2 kişi sorgulandıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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