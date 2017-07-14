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Sivas'ta FETÖ soruşturmasında 7 kişi tutuklandı

Sivas'ta FETÖ'nün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişiden 7'si tutuklandı.

14.07.2017 - 05:58
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Sivas'ta FETÖ soruşturmasında 7 kişi tutuklandı

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen 15 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla 13 şüpheli gözaltına alındı.

2 KİŞİ ARANIYOR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 2'si serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen sanıklardan 7'si tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari olan 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

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