Sivas'ta FETÖ'den 3 polis daha tutuklandı

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kanun Hükmündeki Kararname ile Sivas Emniyet Müdürlüğü ve Sivas Polis Meslek Yüksekokulu'ndaki görevlerinden uzaklaştırılan emniyet müdürü ve emniyet amirlerine yönelik 27 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

OPERASYON YAPILAN İLLER

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Sivas merkezli olarak Ankara, İstanbul, Kırşehir, Aydın, Kütahya, Kayseri, Konya, Samsun, Kahramanmaraş, Erzincan, Isparta, Kırıkkale, Yozgat, Bursa ve Muğla'da örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 75 polis, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

TUTUKLU SAYISI 46'YA YÜKSELDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından daha önce adliyeye sevk edilen 43 kişi tutuklanarak ceza evine gönderilirken, 28 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi daha adliyeye sevk edildi. Şüpheliler K.A., K.Y. ve C.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Böylelikle operasyonda tutuklu polisi sayısı 46'ya yükseldi. Bu arada firari olan bir polisin Adana'da yakalandığı ve Sivas'a getirileceği öğrenildi. Firari olan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.