taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.187
USD
3,6596
EURO
3,9091
ALTIN
146,02
PETR
55,6800

Sivas'ta FETÖ'den 3 polis daha tutuklandı

Sivas merkezli 16 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 3 polis tutuklandı. Operasyon kapsamında tutuklu sayısı 46'ya yükseldi

16.02.2017 - 22:43
  1. Haberler
  2. İç Haber

Sivas'ta FETÖ'den 3 polis daha tutuklandı

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kanun Hükmündeki Kararname ile Sivas Emniyet Müdürlüğü ve Sivas Polis Meslek Yüksekokulu'ndaki görevlerinden uzaklaştırılan emniyet müdürü ve emniyet amirlerine yönelik 27 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

OPERASYON YAPILAN İLLER

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Sivas merkezli olarak Ankara, İstanbul, Kırşehir, Aydın, Kütahya, Kayseri, Konya, Samsun, Kahramanmaraş, Erzincan, Isparta, Kırıkkale, Yozgat, Bursa ve Muğla'da örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 75 polis, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

TUTUKLU SAYISI 46'YA YÜKSELDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından daha önce adliyeye sevk edilen 43 kişi tutuklanarak ceza evine gönderilirken, 28 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi daha adliyeye sevk edildi. Şüpheliler K.A., K.Y. ve C.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Böylelikle operasyonda tutuklu polisi sayısı 46'ya yükseldi. Bu arada firari olan bir polisin Adana'da yakalandığı ve Sivas'a getirileceği öğrenildi. Firari olan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan ve Hulusi Akar birlikte saf tuttu

Erdoğan ve Hulusi Akar birlikte saf tuttu

687
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabe ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabe ziyareti

378
Mısır'da ekonomik krizin önü alınamıyor

Mısır'da ekonomik krizin önü alınamıyor

170
Hulusi Akar açıkladı: El Bab operasyonu bitti

Hulusi Akar açıkladı: El Bab operasyonu bitti

212
Trump ile Netanyahu'nun karşılaşmasında öpücük problemi

Trump ile Netanyahu'nun karşılaşmasında öpücük problemi

48
Sırrı Süreyya Önder oran verdi: Evetçiler kaybedecek

Sırrı Süreyya Önder oran verdi: Evetçiler kaybedecek

264
Curlingde Rusları yendik yarı finale çıktık

Curlingde Rusları yendik yarı finale çıktık

36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM